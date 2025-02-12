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Osmaniye'de Yük Treni ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hemzemin geçitte yük treni ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu kamyon sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de hemzemin geçitte yük treni ile hafriyat kamyonu çarpıştı, kazada kamyon şoförü hafif yaralandı.

Kaza, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Bahçe ilçesinden Osmaniye istikametine giden yük treni ile Yarbaşı Beldesinden Osmaniye yönüne giden hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada kamyon şoförü hafif yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyondan çıkarılan sürücü olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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