Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Osmaniye'de jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda M.C. ve O.C. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin düzenlediği baskında uyuşturucu maddeler, silahlar ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğünce ortak yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, kimliği belirlenen M.C. (24) ve O.C.'nin (33) adresine baskın yaptı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 tabanca, fişek ve pala ele geçirildi. O.C.'nin kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa