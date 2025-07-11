Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda M.C. ve O.C. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin düzenlediği baskında uyuşturucu maddeler, silahlar ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğünce ortak yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, kimliği belirlenen M.C. (24) ve O.C.'nin (33) adresine baskın yaptı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 tabanca, fişek ve pala ele geçirildi. O.C.'nin kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi

41 yıldır beklenen görüntü! Mağaradan çıktıkları anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.