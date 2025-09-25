Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi otoban yolu Osmaniye gişelerine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Osmaniye yönüne seyir halinde olan 01 AOF 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yoldan çıktı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan Mehmet Surun olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Mehmet G. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolun tekrar trafiğe açılmasını sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - OSMANİYE