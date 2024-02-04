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Osmaniye'de Tofaş Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

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Osmaniye'de yayaya çarpmamak için manevra yapan Tofaş otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de yayaya çarpmamak için manevra yapan Tofaş otomobil refüje çarparak takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Musa Şahin Bulvarı Devlet Hastanesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Devlet Hastanesi'nden şehir merkezi istikametine seyreden M.T. idaresindeki 80 EZ 717 plakalı Tofaş marka otomobil, yola yayanın çıkması sonucu aniden manevra yaptı. Sürücünün manevra yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Ağacın kırıldığı otomobilin de ters dönmüş halde kaldığı kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önemleri alarak yolu trafiğe kapatırken 112 Acil Yardım ve itfaiye ekipleri sıkışan yaralılara müdahale etti. Yaralılar kısa sürede sıkıştıkları yerden çıkarılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla hemen yakında bulunan Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer 2 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil çekici marifetiyle düzeltilerek otoparka çektirildi. Aracın çekilmesi sonrasında yol kısa sürede yeniden trafiğe açıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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