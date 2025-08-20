Osmaniye'de Tırdan Düşen İnşaat Demirleri Motosiklete Devrildi: 2 Yaralı

Osmaniye'de Tırdan Düşen İnşaat Demirleri Motosiklete Devrildi: 2 Yaralı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, tırdan indirilen inşaat demirlerinin yoldan geçen bir motosikletin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay tır şoförünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tırın şoförü emniyete götürüldü.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, tırdan indirilen inşaat demirleri yoldan geçen motosikletin üzerine devrildi. 2 kişinin yaralandığı o anlar tır şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat B. yönetimindeki 31 YL 952 plakalı tırın yan kapaklarından indirilen inşaat demirleri, yoldan geçen 80 AGL 038 plakalı motosikletin üzerine düştü. Motosiklette bulunan Arda Kasar ve Cihat Ateş yaralanarak çevredekilerin yardımıyla demirlerin altından çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası tır emniyet garajına çekilirken, şoför Murat B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, demirlerin devrildiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
