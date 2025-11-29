Osmaniye'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüste Aşırı Yolcu Taşınmasıyla İlgili Denetim Gerçekleştirildi

Osmaniye'de ekipler tarafından durdurulan tarım işçilerini taşıyan 15 kişilik kapasiteli minibüste 30 yolcu bindiği belirlendi. Sürücüye gerekli idari para cezası uygulanırken, araç da trafikten men edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle tarım işçilerinin taşındığı araçlarda artan risklere dikkat çekmek amacıyla il genelinde kapsamlı bir trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında durdurulan 15 kişi kapasiteli minibüste yaklaşık 30 yolcu bulunduğu belirlendi. Aşırı yolcu taşındığının tespit edilmesinin ardından sürücüye gerekli idari para cezası uygulanırken, araç da trafikten men edildi. Yolcular güvenli şekilde tahliye edilerek alternatif araçlarla taşındı.

-"Amaç, algılanan yakalanma riskini artırmak"

İl Jandarma Komutanlığı, bu denetimlerin sadece trafik kazalarını en aza indirmek için değil, aynı zamanda yol kullanıcıları üzerindeki "algılanan yakalanma riski" duygusunu artırarak kural ihlallerinin kalıcı olarak düşürülmesini hedeflediğini açıkladı. Yetkililer, özellikle tarım sezonunda yaşanan yoğunluğun riskleri artırdığına dikkat çekerek, aşırı yük ve kapasite aşımı gibi ihlallerin ciddi kazalara neden olduğunu vurguladı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - OSMANİYE