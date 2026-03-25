Düziçi'nde Otomobilin İnşaat Malzemelerine Çarpması Sonucu 3 Yaralı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yol kenarındaki inşaat malzemelerine çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yol kenarında bulunan inşaat malzemelerine çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Çamiçi Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi E. idaresindeki 17 SL 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan inşaat malzemelerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
