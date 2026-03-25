Düziçi'nde Otomobilin İnşaat Malzemelerine Çarpması Sonucu 3 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yol kenarında bulunan inşaat malzemelerine çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Çamiçi Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi E. idaresindeki 17 SL 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan inşaat malzemelerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - OSMANİYE

