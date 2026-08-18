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Kadirli'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Kadirli'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kavşakta dönüş yapan otomobile motosikletin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kavşakta dönüş yapan otomobile motosikletin yandan çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kadirli ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yapmak isteyen otomobile seyir halindeki motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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