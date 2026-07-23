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Düziçi'nde motosiklet kazası: 1 yaralı

Düziçi'nde motosiklet kazası: 1 yaralı
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi 70 Evler Sokak'ta, Uğur Kuruyemiş civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile Hasan Eren Çoşkun yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Hasan Eren Çoşkun yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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