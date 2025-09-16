Osmaniye'de Kayıp Yaşlı Adamın Motosikleti Sulama Kanalında Bulundu

Osmaniye'nin Bahçe köyünden 4 gün önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın motosikleti sulama kanalı içerisinde bulundu. Kayıp adamı arama kurtarma çalışmaları kanal içerisinde yoğunlaştı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkeze bağlı Bahçe köyünde yaşayan Bekir Kurtoğlu'ndan (69) yakınları haber alamayınca durumu jandarmaya bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Daha sonra AFAD ekipleri de arama kurtarma çalışmasına katıldı. Yaşlı adamın yaşadığı köyün yakın çevresindeki sulama kanalları ve otluk alanlar arandı. Kayıp Bekir Kurtoğlu'na ilişkin ilk iz bu sabah bulundu. Bekir Kurtoğlu'nun motosikleti, yaşadığı köye yaklaşık 10 km uzaklıkta Hemite köyü yakınlarında DSİ'ye ait sulama kanalının içerisinde bulundu. Ekipler bu gelişme üzerine arama çalışmalarını sulama kanalı içerisinde yoğunlaştırdı.

Bekir Kurtoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor. - OSMANİYE