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Düziçi'nde kayıp kadın aranıyor

Düziçi'nde kayıp kadın aranıyor
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos’ta yürüyüş yapmak için evinden ayrılan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar’dan günlerdir haber alınamıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden ayrılan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan günlerdir haber alınamıyor. Kayıp kadını bulmak için ekipler karadan ve drone ile havadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Düziçi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden saat 18.00 sıralarında eşine "Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek ayrılan Ayşegül Yaşar, bir daha geri dönmedi. Eşinin kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamaması üzerine durum polise bildirildi.İhbarın ardından güvenlik kameraları incelemeye alınırken, arama çalışmaları Berke Barajı yolu üzerindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri zorlu arazide arama yaparken, bölge drone ile de havadan taranıyor.

Ekiplerin çalışmalarında şu ana kadar Yaşar'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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