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Osmaniye'de Horoz Dövüşü Yapan 98 Kişi Yakalandı

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Osmaniye'de polis ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında horoz dövüşü yaptıran 98 şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan 94 şahsa horoz dövüştürerek kumar oynamaktan toplam 603 bin Türk Lirası idari para cezası kesildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan işyeri görünümü verilmiş yerde horoz dövüşü düzenleyerek bahis oynatıldığı, çevre illerden de şahısların katılacağı (Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay) şeklinde gelen ihbar üzerine düzenlenen şok baskında 98 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan işletme sahibi Erol S. ve Bahattin G., Mustafa K., Yusuf D. hayvanları dövüştürmek ve bahis oynatmak için yer sağlamak ve organize etmek suçlarından adli işlem yapılarak iş yerleri mühürlenerek kapatıldı. Bahis oynayan 94 kişiye toplamda 603 bin Türk Lirası para cezası uygulandı.

Yakalanmamak için koltukların altına saklandı

Horoz dövüşü sırasında karşılarında polisi gören şüpheliler neye uğradığını şaşırdı bir şüpheli polisten saklanmak için horoz dövüşü için kullanılan ringde bulunan koltukların altına saklandı. Bulunduğu yerden çıkartılırken kameraya çekildiği için tepki gösterdi.

Dövüşlerde kullanılan 14 horoz kurtarıldı

Dövüşlerde kullanılan 14 horoz, Haydi Polis ekiplerince tedavileri yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Dövüşmeleri için eğitilen horozların fiyatlarının 50 bin ile 100 bin TL arasında olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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