Osmaniye'de buzlanma nedeniyle trafik kazası: 2 yaralı

Güncelleme:
Düziçi ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi'ne bağlı Berke Barajı yolu üzerindeki Sabun Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buzlanma nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
