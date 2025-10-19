Osmaniye'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Olay, saat 14.39'da meydana geldi ve bölge halkında korku yarattı.
