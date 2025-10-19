Haberler

Osmaniye'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Osmaniye'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Olay, saat 14.39'da meydana geldi ve bölge halkında korku yarattı.

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 14.39'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. - OSMANİYE

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
