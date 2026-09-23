Haberler

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yangın tatbikatında 3 personel kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yangın tatbikatında 3 personel kurtarıldı
Güncelleme:
+61 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezi'nde senaryo gereği bodrum katta elektrik kaynaklı yangın çıktı. Alarmla tahliye edilen binada mahsur kalan 3 personel itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği çıkan yangında bina tahliye edilirken, mahsur kalan 3 personel ekiplerce kurtarıldı.

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bodrum katında, senaryo gereği elektrik kaynaklı yangın çıktı. Alarmın çalmasıyla personel tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, bodrum katta dumandan etkilenen 2 personeli dışarı çıkardı. Çatıya çıkan bir personel ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Kurtarılan 3 personel sağlık ekiplerine teslim edildi.

"Amacımız muhtemel bir olayda ekiplerin ne kadar sürede müdahale ettiğini ve personelimizin nasıl reaksiyon gösterdiğini ölçmekti" diyen Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, "Tatbikat kapsamında bodrum katta elektrik işleriyle ilgilenen arkadaşlarımızın bulunduğu sırada, kablonun şase yapması sonucu yangın alarm sistemimiz devreye girdi. Alarmın ardından binayı tahliye ettik ve personel kontrolünde iki arkadaşımızın eksik olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdik. Ekipler binanın içini ve çevresini kontrol etti. Bir arkadaşımız yarı baygın, diğer arkadaşımız ise baygın halde kurtarıldı. İkinci katta bulunan bir arkadaşımız da yangın tehlikesi nedeniyle çatıya çıkmıştı. Kendisi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız olmadı. Tatbikatı personelimize haber vermeden gerçekleştirdik. Güzel ve başarılı bir tatbikat oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Masöz aranıyor' ilanıyla fuhuş tuzağı iddiası! İstanbul'da 6 masaj salonu mühürlendi, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

"Masöz aranıyor" ilanına başvurdular, karşılarına o soru çıktı
Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım
Isparta'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşi baba evine giderken sokakta önünü kesip pompalı tüfekle vurdu

Eşiyle tartışıp baba evine gidiyordu! Sokakta önü kesildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma'nın simgesi Kolezyum'da acı olay! 10 metreden düşen genç işçi hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Kolezyum'da ölüm! 10 metreden düştü, can verdi
Kadir İnanır'ın iki yeğeni sessizliğini bozdu: Aklımızın ucundan bile geçmedi

Kadir İnanır'ın ikiz yeğenleri konuştu: Biz oraya miras için gitmedik
Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı

20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Berber koltuğunda yakayı ele verdi
ATM'lerde bir devir kapanıyor!

ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Cezaevi firarisi için yolun sonu: Bazanın içinden çıktı

6 aylık kaçışın sonu!

Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

Dünya liderlerinin katıldığı zirve için gündem yaratacak karar
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı