Bilecik'te tır kontrolden çıktı: 1 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan tırın karıştığı kazada sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik ili Osmaneli ilçesi Oğulpaşa Köyü Yeşilçimen mevkiinde, Pamukova-İznik Karayolu üzerinde sürücülüğünü Renas U.'nun yaptığı 33 AIA 680 plakalı çekici tır ile 33 AET 716 plakalı dorse, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazada tır sürücüsü Renas U. hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK