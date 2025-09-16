Haberler

Osmaneli'de Trafik Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimlerine devam ediyor. Ekipler, çeşitli ihlalleri tespit ederek cezai işlemler uyguluyor ve vatandaşları trafik kurallarına uymaya çağırıyor.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, ilçe genelinde sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Trafikte huzuru tesis etmek, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için yürütülen çalışmalarda ekipler, dikkat, özen ve kararlılıkla kontrollerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde en çok karşılaşılan ihlaller arasında; çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran araç kullanımı, müzik cihazlarının kamu huzurunu bozacak şekilde çalıştırılması, trafik işaret ve levhalarına uyulmaması, trafik polisinin uyarılarına riayet edilmemesi, motosiklet sürücülerinin kask takmaması, sürücü belgesiz araç kullanımı, motorlu bisikletlerin yaya geçitlerinde kullanılması, kırmızı ışık ihlali ve tek yönlü yollarda ters istikamette araç sürülmesi yer aldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında tespit edilen bu ihlallerde sürücülere cezai işlemler uygulandı.

Osmaneli Kaymakamlığı, vatandaşlara trafik kurallarına riayet etmeleri çağrısında bulunarak, "Bir kural bir ömür anlayışıyla kurallara uyalım, uymayanları uyaralım" mesajını paylaştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
