Ortaköy'de Taksici Yolcuya Saldırdı

Ortaköy'de bir taksici, Taksim'e gitmek isteyen yolcudan 250 lira istedi. Taksicinin taksimetre açmaması ve görüntülendiğini fark etmesi üzerine yolcuya saldırdı.

ORTAKÖY'de bir taksici Taksim'e gitmek istediğini söyleyen kişiden 250 lira istedi. Taksimetre açmayan taksici görüntülendiğini farkedince yolcuyu, "motor ışığı yandı" diyerek araçtan indirmek istedi. Yolcu görüntü çektiğini söyleyince ise taksicinin saldırısına uğradı.

Beşiktaş Ortaköy'de bir kişi yol kenarında duran taksiciye Taksim'e gitmek istediğini söyledi. Taksici 250 lira talep etti. Ücreti kabul eden yolcu bir yandan da cep telefonuyla kayıt alarak araca bindi.

Kayıt alan yolcu ise şoföre başından beri cep telefonuyla görüntü aldığını ifade etti. Bunun üzerine şoför, kendisini görüntüleyen yolcuya saldırarak elindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Arbede sonrası yolcu, taksiden indi.