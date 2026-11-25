ABD'nin Oregon eyaletinde uyarılara rağmen gelgit izlemek için deniz kenarına inen bir adam ve köpeği, dalgaya kapılarak sürüklendi.

ABD'nin Oregon eyaletindeki Cannon Beach sahilinde araç kullanan bir adam, yapılan hava durumu uyarılarına rağmen gelgit dalgalarını daha yakından görmek için köpeğiyle birlikte deniz kenarına indi. Ancak gelgit sırasında önce kumsaldaki köpeği, daha sonra da kendisi merdivenden suya kapılarak sürüklendi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre dalgaya kapılan adam ve köpeği başka bir merdivene ulaşmayı başardı. İkili, dalgalardan yara almadan kurtuldu.

Gelgit sırasında plajdan uzak durulması, okyanusun güvenli ve yüksek bir noktadan izlenmesi konusunda uyarı yapıldı. Plaja inen merdivenlerin gelgitleri izlemek için güvenli bir yer olmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı