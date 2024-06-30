Üye Girişi
Haberler

Göreve giden polis memuru kazada şehit düştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nde 29 Haziran tarihinde polis otosuyla göreve giden trafik polis memuru Cemalcan Ev, D-100 Karayolu'nda kaza yaparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Cemalcan şehit oldu.

Kocaeli'nde göreve giderken trafik kazası geçiren Ordulu polis memuru Cemalcan Ev şehit oldu. Şehit Cemalcan Ev, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlanacak.

AĞIR YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kocaeli'nde, 29 Haziran tarihinde polis otosuyla göreve giden trafik polis memuru Cemalcan Ev, D-100 Karayolu'nda kaza yaparak ağır yaralandı.

Göreve giden polis memuru kazada şehit düştü

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Cemalcan Ev, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Şehit polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi, bugün saat 10.00'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak töreninin ardından memleketi Ordu'ya gönderilecek. Cenaze, Gölköy ilçesine bağlı Kaleköy Köy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra aynı yer mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

D-100 Karayolu Kocaeli trafik Ordu 3.Sayfa Haberler

Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

 Erdoğan kurmaylarına 'Tamam mı devam mı?' diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Erdoğan kurmaylarına "Tamam mı devam mı?" diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

 Denizde buldukları şişedeki sıvıyı içen 4 balıkçı hayatını kaybetti

Denizde buldukları şişedeki sıvıyı içen 4 balıkçı hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İsviçre İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsviçre İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsviçre İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İsviçre İtalya maçı ne oldu? TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? (ÇÖZÜMÜ)
Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler

Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler
title