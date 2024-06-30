Göreve giden polis memuru kazada şehit düştü
Kocaeli'nde 29 Haziran tarihinde polis otosuyla göreve giden trafik polis memuru Cemalcan Ev, D-100 Karayolu'nda kaza yaparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Cemalcan şehit oldu.
Kocaeli'nde göreve giderken trafik kazası geçiren Ordulu polis memuru Cemalcan Ev şehit oldu. Şehit Cemalcan Ev, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlanacak.
AĞIR YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Kocaeli'nde, 29 Haziran tarihinde polis otosuyla göreve giden trafik polis memuru Cemalcan Ev, D-100 Karayolu'nda kaza yaparak ağır yaralandı.
HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Cemalcan Ev, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK
Şehit polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi, bugün saat 10.00'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak töreninin ardından memleketi Ordu'ya gönderilecek. Cenaze, Gölköy ilçesine bağlı Kaleköy Köy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra aynı yer mezarlığına defnedilecek.