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Ordu Kumru'da ıhlamur ağacını budarken düşen 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

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Ordu Kumru'da ıhlamur ağacını budarken düşen 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti
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Ordu'nun Kumru ilçesinde dün evinin yanındaki ıhlamur ağacını budayan 70 yaşındaki şahıs, dengesini kaybederek ağaçtan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde ıhlamur ağacını budarken düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yanındaki ıhlamur ağacını budayan Cengiz Aksoy (70), dengesini kaybederek ağaçtan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki inceleme sonrası Aksoy'un cenazesi, Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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