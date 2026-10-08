Ordu Korgan'da annesini yaralayan akrabasını iddiaya göre öldüren kadın tutuklandı

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Ordu'nun Korgan ilçesinde 2 gün önce oğlu bıçaklanarak öldürülen kadını tabancayla vurarak öldüren kadın, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenipınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde 2 gün önce oğlu Orhan Artça'nın (40) bıçaklanarak öldürüldüğü akrabasının evine giden Nezaket Artça (62), burada Emine A.'yı (72) başına vurduğu kürekle yaraladı. Bunun üzerine Hacer E. (52), annesini yaralayan Nezaket Artça'yı iddiaya göre ruhsatlı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından Hacer E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Korgan Adliyesi'ne sevk dilen Hacer E., tutuklanarak Ünye Cezaevine gönderildi.

6 Ekim'de aynı mahallede arazideki yol meselesi kavgasında bıçaklanan Orhan Artça hayatını kaybetmiş, olayla ilgili İbrahim E. (26) tutuklanmıştı. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı