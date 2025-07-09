Ordu'daki olayların aydınlatılma oranı yüzde 99.9'a ulaştı

Ordu Valisi Muammer Erol, ildeki olayların aydınlanma oranının yüzde 99.9'a ulaştığını söyledi.

Valisi Muammer Erol, valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantı ile İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerin, 2025 yılının ilk 6 ayındaki asayiş, narkotik, siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgileri paylaştı.

2024 ve 2025 yılının ilk 6 ayının kıyaslamaları: Suç oranları azaldı, aydınlanma oranı yüzde 99.9'a ulaştı

Vali Erol, 2024 ile 2025 yılının ilk 6 ayı kıyaslandığında suç oranlarda azalma olduğunu ve olayların aydınlanma oranının ise yüzde 99.9'a ulaştığını belirterek, "Kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde, ilimiz genelinde 2024 yılı ile 2025 yılı ilk 6 ayı kıyaslandığında konut dokunulmazlığının ihlali yüzde 11.8, kasten öldürme yüzde 60, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 6.5, kişilerin huzur ve sükununu bozma yüzde 23.7, cinsel taciz yüzde 31, hakaret yüzde 32, çocuğun cinsel istismarı yüzde 36.6, kasten yaralama yüzde 2.6 ve tehdit olayları yüzde 8 oranında azalmıştır. Cinsel Saldırı suçu 2024'te 26 iken, 2025'te 30 olay meydana gelmiştir. 2024 yılı ile 2025 yılı ilk 6 ayı kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 10.4 azalış meydana gelmiştir. 2024 yılı haziran ayında olayları aydınlatma oranı yüzde 99.8, 2025 yılı Haziran ayında ise yüzde 99.9'dur. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde, ilimiz genelinde 2024 yılı ile 2025 yılı ilk altı ayı kıyaslandığında; otodan hırsızlık yüzde 14.3, motosiklet hırsızlığı yüzde 50, evden hırsızlık yüzde 34,4, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 23.9, dolandırıcılık yüzde 17.3 oranında azalmıştır. Yağma (gasp) suçu 2024'te 26 iken, 2025'te 27 olay, oto hırsızlığı 2024'te 4 iken, 2025'te 5 olay meydana gelmiştir. 2024 yılı ilk 6 ayı ile 2025 yılı ilk 6 ayı kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 19.9 azalış meydana gelmiştir. 2024 yılı haziran ayında aydınlatma oranı yüzde 96.1, 2025 yılı haziran ayında ise yüzde 96.5'tir Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan bin 197 şahıs yakalanmış, ifade için aranan 3 bin 89 şahıs hakkında işlem yapılmıştır" dedi.

Kaçakçılık ve asayiş olaylarında 27 tutuklama

Meydana gelen asayiş olaylarında ve yapılan çalışmalarda 182 adet tabanca, 94 adet av tüfeği, 82 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet uzun namlulu tüfek olmak üzere toplamda 362 silahın ele geçirildiğini, 408 şahıs hakkında işlem yapıldığını belirten Vali Erol, "2025 yılı ilk altı ayında yapılan 211 operasyonda 336 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. 27 şahıs tutuklanmış, 11 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yapılan operasyonlar sonucu bin 704 paket sigara, 5 bin 114 adet muhtelif kaçak emtia, 12 adet sahte para, 22 adet tabanca, bin 393 adet fişek, 366 litre alkollü içki, bin 857 kilogram tütün, 279 adet belge, 125 adet muhtelif kazı malzemesi, 191 adet çek-senet, 133 adet tarihi eser ve 5 milyon 873 bin 400 adet makaron ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları: 103 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Vali Erol, "2025 yılı ilk 6 ayında imal ve ticaret kapsamında 83 operasyon gerçekleştirilmiş, 103 şahıs tutuklanmış, 33 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları kapsamında 606 operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 2 kilo 279 gram esrar, 11 gram kokain, 11 kilo 689 gram metamfetamin, 719 gram bonzai, 138 gram skunk, 1 kilo 338 gram bonzai hammaddesi, 2 gram amfetamin, 10 kök kenevir, 4 bin 337 adet sentetik hap, 268 adet ecstasy ve 3 adet captagon olmak üzere toplamda 16 kilo 176 gram ve 4 bin 608 adet uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Siber suçlarla mücadele

2025 yılı ilk 6 ayında siber suçlarla mücadele kapsamında ise, bin 825 asayiş, 50 terör, 2 güvenlik, 22 siber, 9 narkotik, 4 kaçakçılık ve diğer 20 konularında suç unsuru tespit edilen toplam bin 953 şahıs ve hesap hakkında işlem yapıldığını kaydeden Vali Erol, "Siber suçlar kapsamında terörle iltisaklı 50 şahıs tespit edilmiş, ödeme, yasadışı bahis ve bilişim suçları kapsamında yapılan 8 operasyonda 4 şahıs tutuklanmış, ayrıca çevrimiçi çocuk istismarı kapsamında 11 operasyon gerçekleştirilmiş, 3 şahıs tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Trafik denetimlerinde 771 bin 663 araç denetlendi

2025 yılı ilk 6 ayında trafik denetimleri hakkında bilgi veren Vali Muammer Erol, "771 bin 663 araç denetlenerek 87 bin 760 araca, 4 bin 230 ticari taksi denetlenerek 455 taksiye, 7 bin 243 okul servisi denetlenerek 274 servise işlem yapılmıştır. Ayrıca 5 bin 746 araca çakar denetimi yapılarak 4 araca da işlem gerçekleştirilmiştir. İlimiz genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 2025 yılının ilk 6 ayında 5 vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetmiştir" şeklinde konuştu.

Ordu'da geçici koruma altında olan 790 Suriyeli göçmen var

2025 yılı ilk 6 ayında göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında açıklamada bulunan Vali Erol, 'Geçici Koruma' altında olan 790 Suriyeli göçmen bulunduğunu, düzensiz göçle mücadele kapsamında 40 operasyon gerçekleştirildiğini ve 2023 Aralık ayı ile 2025 Haziran ayı arasında 3 bin 530 göçmene kimlik denetimi yapılarak, 10 düzensiz göçmenin tespit edildiğini de sözlerine ekledi. - ORDU