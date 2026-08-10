Haberler

Ünye'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ünye'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sürücülerden Yiğit H. ile araçlarda bulunan Volkan D., İlim Dudu G. ve Zeynep Nil K. hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gülnisa K. (28) idaresindeki 52 AGG 613 plakalı otomobil, Yiğit H. (21) yönetimindeki 52 ABH 620 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yiğit H.'nin kullandığı otomobil, Kamile A. (32) yönetimindeki 52 AGM 425 plakalı otomobile çarptı. Üç aracın karıştığı kazada sürücü Yiğit H. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Volkan D. (21) ile diğer araçlarda yolcu olarak bulunan İlim Dudu G. (16) ve Zeynep Nil K. (27) hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mekke Anlaşması'nın imzası kurumadan peş peşe saldırılar

3'lü anlaşmanın imzası kurumadan peş peşe saldırılar
Türkiye'de bugün tarih yazılacak: Çerçeve yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na geliyor

Türkiye'de bugün tarih yazılacak: Gözler TBMM'de
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gol sevinci kabusa döndü! Reklam panolarından...

Bu nasıl bir sorumsuzluktur?
Milli futbolcumuzun evi soyuldu! Zararı servet değerinde

Milli futbolcumuzun evi soyuldu! Zararı servet değerinde
Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 2 genç kurşunların hedefi oldu

Husumetlisinin evine gittiler, canlarından oldular
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı bakın kim çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı bakın kim çıktı
Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış

Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış
Ronaldo'nun düğünü yapılmadı? Messi detayı doğruysa yer yerinden oynar

Ronaldo'nun düğünü olmadı? Messi detayı ortalığı yıktı

Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat açıklaması

En sonunda beklenen açıklama geldi!