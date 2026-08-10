Ünye'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gülnisa K. (28) idaresindeki 52 AGG 613 plakalı otomobil, Yiğit H. (21) yönetimindeki 52 ABH 620 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yiğit H.'nin kullandığı otomobil, Kamile A. (32) yönetimindeki 52 AGM 425 plakalı otomobile çarptı. Üç aracın karıştığı kazada sürücü Yiğit H. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Volkan D. (21) ile diğer araçlarda yolcu olarak bulunan İlim Dudu G. (16) ve Zeynep Nil K. (27) hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı