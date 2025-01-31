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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Ordu'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi tutukladı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ünye ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, bin 906 adet sentetik ecza, 22 adet ecstasy, 36 gram bonzai hammaddesi, 56 gram bonzai, 200 milimetre sıvı bonzai, 5 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 69 adet tabanca fişeği 4 adet muşta, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet kelepçe, 36 bin 600 TL suçtan elde edilen para ve 9 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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