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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Ordu'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 752 gram sentetik kannabinoid ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı. Mücadele sürüyor.

Ordu'da polise ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 752 gram sentetik kannabinoid, 7 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 19 gram metamfetamin ve 6 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca 1 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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