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Ordu'da Trafik Kazasında Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Ordu'da Trafik Kazasında Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
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Ünye ilçesinde otomobilinin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Okan Kurtulan, şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobili takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Okan Kurtulan idaresindeki 55 SA 491 plakalı otomobil, rot arızası yapması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazayı gören çevredekiler durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Otomobil sürücüsü kendi imkanıyla aracından çıkarken, şans eseri olayda burnu bile kanamadı. Kazanın ardından bölgeye gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliğine bağlı ekipler akan trafiği kontrollü olarak sağlarken, devrilen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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