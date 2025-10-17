Haberler

Ordu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Ordu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Güncelleme:
Ünye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki jandarma aracına ve başka bir araca çarptı. Kazada toplamda 6 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek önce park halindeki jandarma aracına, ardından seyir halindeki bir otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün 21.30 sıralarında Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülşen A. idaresindeki 52 AEH 026 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve önce park halindeki jandarma aracına, ardından Salim V. yönetimindeki 52 ABM 081 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüler Gülşen A. ve Salim V. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Sema V., Berdan K., Mehmet E. Ö. ve Enes M. Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kaza sırasında jandarma aracının boş olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
