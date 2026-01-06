Haberler

Ordu'da bir haftada 12 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu'da polis ekipleri, trafik kazalarını azaltmak amacıyla son bir haftada 12 bin 410 aracı kontrol etti. 2 bin 998 sürücüye işlem yapılırken, 43 araç trafikten men edildi ve 51 sürücünün ehliyeti geri alındı. Denetimlerde alkollü araç kullanma, hız ihlali gibi çeşitli maddelerden ceza uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 12 bin 410 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 2 bin 998 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapılırken, 43 araç trafikten men edildi ve 51 sürücünün ehliyeti geri alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 37 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 50 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 51 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 58 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 22 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 105 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 413 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 83 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 127 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 53 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 2 araç sürücüsüne drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 12 bin 410 araç kontrol edildi, 2 bin 998 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 43 araç trafikten men edildi ve 51 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

