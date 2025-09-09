Haberler

Ordu'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi

Güncelleme:
Ordu'da polis ekipleri, son bir haftada 16 bin 794 araç ve sürücüsünü denetleyerek trafik kazalarını azaltmayı hedefliyor. 56 yaralanmalı trafik kazasında 74 kişi yaralandı. Denetimlerde birçok sürücüye çeşitli cezalar uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 794 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 56 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 74 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 45 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 83 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 46 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 57 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 544 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 107 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 248 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 29 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 794 araç kontrol edildi, 3 bin 513 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 45 araç trafikten men edildi ve 39 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
