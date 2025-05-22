Ordu'da Tarihi Objelerin Kaçak Satışı Operasyonu

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, 133 adet tarihi objeyi satmak isteyen şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatsa ilçesinde ikamet eden bir şahsın elinde tarihi objeler olduğunu ve bunları satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda 133 adet çeşitli tarihi obje ile 10 gram ağırlığında altın tozu ele geçirildi.

Şahıs, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ORDU