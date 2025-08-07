Ordu'da Scooter Kazası: 8 Yaşındaki Kız Yaralandı

Ordu'da Scooter Kazası: 8 Yaşındaki Kız Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde ters yönden gelen scooter sürücüsü, 8 yaşındaki bir kızı yaraladı. Olay sonrası çocuk hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ters yönden gelen scooter sürücüsü, 8 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çınarlık Mahallesi Çınarlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters şeritten giden O.T. yönetimindeki scooter, 8 yaşındaki Nefes A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan küçük kız yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yapılan kontrollerde küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Afişlerdeki o ifade ne anlama geliyor? MHP'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.