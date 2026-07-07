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Ordu'da aranması bulunan 37 şüpheli yakalandı

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Ordu'da son bir haftada polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda aranması bulunan 37 şüpheli yakalanırken, 14'ü tutuklandı. Ayrıca 179 şahıs hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 37 şüpheli şahıstan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 179 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 37 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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