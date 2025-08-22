Ordu'da Polis Kaçan Araçta Bonzai Ele Geçirdi

Ordu'da Polis Kaçan Araçta Bonzai Ele Geçirdi
Ordu'nun Ünye ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobilde 100 gram bonzai ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Çınarlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, yaşanan kısa kovalamacanın ardından sokak arasında durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada, bir paket içinde 100 gram bonzai maddesi bulundu.

Olay yerinde Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gelmesiyle birlikte araçtaki T.T., C.Y. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
