Ordu'da patpat kazası! 3 ölü, 4 yaralı

Ordu'da patpat kazası! 3 ölü, 4 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracı "patpat"ın devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle 4 kişi de yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde edinilen bilgiye göre sokak üzerinde seyir halinde ilerlemekte olan ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan patpat, uçurumdan yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİLANÇO AĞIR! 3 ÖLÜ, 4 YARALI

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
TEKNOFEST'te tartışma yaratan görüntü! 'Ne var bunda' diyen de var, eleştiren de

Tartışma yaratan görüntü! "Ne var bunda" diyen de var, eleştiren de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye geliyor mu? İsmail Kartal'dan flaş açıklama

İsmail Kartal'dan geri dönüş iddialarına bomba cevap: Hayırlısıysa...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.