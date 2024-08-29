Üye Girişi
Haberler

Ordu'da patpat ile otomobilin karıştığı trafik kazası kameraya yansıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Kabataş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında patpat ile otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde patpat ile otomobilin karıştığı trafik kazası ucuz atlatılırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, Alankent Mahallesi Fatsa-Aybastı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Kılıç idaresindeki otomobil, tali yoldan önüne çıkan patpatla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle patpat ve sürücüsü yola savruldu. Yere savrulan patpat sürücüsü, yol üzerinde kontrolden çıkarak hareket halinde olan patpatı durdurdu. Patpat sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik ordu Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüsü! İlk rapor da çıktı

Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüsü! İlk rapor da çıktı

 Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na açılan davaya tepki: Önce cesedimi çiğnemeleri lazım

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na açılan davaya tepki: Önce cesedimi çiğnemeleri lazım
Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir

Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2024! 30 Ağustos ile ilgili anlamlı sözler, şiirler... 30 Ağustos Cuma Sürat Kargo, PTT, Hepsijet, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo çalışıyor mu? Kargolar 30 Ağustos'ta dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos 2024 Cuma günü kuyumcular kapalı mı? Dövizciler açık mı? 30 Ağustos eczaneler açık mı? 30 Ağustos Cuma eczaneler kapalı mı, açık mı? Nöbetçi eczanelere nereden bakılır? S Sports CANLI izle! (Las Palmas- Real Madrid) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Las Palmas- Real Madrid maçı ne zaman? Las Palmas- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Las Palmas- Real Madrid muhtemel 11'ler! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram rekor tazeledi! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Narin'in abisinin kolundaki ısırık izi Narin'e mi ait? Adli tıp raporu yayınlandı mı? Narin bulundu mu? 29 Ağustos son gelişmesi... AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim kayıtları başladı mı? (https://www.anadolu.edu.tr/) ROBLOX AÇILDI MI? 30 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Şampiyonlar Ligi kura çekiminde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
title