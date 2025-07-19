Ordu'da Patlamış Mayın Kontrollü Şekilde İmha Edildi

Ordu'da Patlamış Mayın Kontrollü Şekilde İmha Edildi
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizde bulunan patlamış mayın, Su Altı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. Dalgıçların keşfettiği mayın, güvenlik önlemleri altında etkisiz hale getirildi.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kıyıdan yaklaşık 150 metre uzaklıkta ve denizin 7-8 metre derinliğinde dalgıçlar tarafından bulunan patlamış mayın, Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri tarafından tedbir amaçlı kontrollü şekilde patlatıldı.

İlçenin Yason Burnu Yarımadası'nın yaklaşık 700 metre uzağındaki Sülüburnu mevkisinde, 150 metre açığında ve 7-8 metre derinlikte denize giren dalgıçlar tarafından patlamış mayın bulunmuştu. Mayının fünyelerinin sağlam olabileceği ihtimali üzerine dün Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinden destek istendi, bunun üzerine İstanbul'dan ekip geldi. Bu esnada bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı, belirli noktalarda dalış ve yüzme faaliyetlerine ara verildi.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından mayın kontrollü şekilde patlatılarak imha edilirken, patlamayla birlikte deniz suyu, yüzeyin yaklaşık 20 metre yukarısına yükseldi.

Su altında mayını gören ve görüntülerini kayda alan ve bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve SAS ekibinin geldiğini belirten dalış eğitmeni Hakan Güney, yapılan incelemelerin ardından mayın olduğu belirlenen cismin kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildiğini söyledi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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