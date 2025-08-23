Ordu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Ordu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bayraklı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki ormanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, OSKİ ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat müdahale ettiği yangın, vatandaşların da desteğiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

