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Ordu'da LNG Yüklü Tankerde Gaz Sızıntısı İhbari

Ordu'da LNG Yüklü Tankerde Gaz Sızıntısı İhbari
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Ordu'da LNG yüklü bir tankerde gaz sızıntısı olduğu yönünde yapılan ihbar sonrası polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yol güvenlik önlemleri kapsamında ulaşıma kapatıldı, yapılan incelemelerde sızıntının normal bir durum olduğu anlaşıldı.

Ordu'da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yüklü tankerde 'gaz sızıntısı' olduğu yönünde gelen ihbar, ekipleri harekete geçirdi. Tankerin güzergahında yol bir süre ulaşıma kapatıldı.

Olay, Altın Ordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, Ordu'dan Samsun istikametine giden Ali Osman Fidan yönetimindeki 35 EP 119 plakalı LNG yüklü tankerden gaz sızıntısı olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri tankeri Kumbaşı Mahallesi'nde durdurdu. Bu esnada bölgede güvenlik önlemleri alınarak, yol ulaşıma kapatıldı. Olay yerine AFAD ve doğalgaz yetkilileri de sevk edildi.

Yapılan incelemelerinin ardından gaz sızıntısının olması gereken bir durum olduğu, tanker içerisinde basınç oluşmaması adına belirli aralıklarla bu işlemin tekrarlandığı anlaşıldı.

Kontrollerin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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