Ünye'de Kene Kurbanı: Kadın Sivas'ta Yaşamını Yitirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir süre önce kene tutunan kadın geçtiğimiz gün nakledildiği Sivas'ta vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, Ordu ili Ünye ilçesinde ikamet eden 35 yaşındaki C.D. yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu Ünye Devlet Hastanesi'ne tedaviye cevap vermeyince geçtiğimiz gün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi. C.D. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. C.D'nin cenazesi Ünye'de defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. C.D.'nin vücuduna yapılan kene nedeniyle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı