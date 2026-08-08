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Ünye'de Kene Kurbanı: Kadın Sivas'ta Yaşamını Yitirdi

Ünye'de Kene Kurbanı: Kadın Sivas'ta Yaşamını Yitirdi
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Ordu'nun Ünye ilçesinde kene tutan 35 yaşındaki C.D., tedaviye yanıt vermeyince Sivas'a sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle mücadele eden kadın, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir süre önce kene tutunan kadın geçtiğimiz gün nakledildiği Sivas'ta vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, Ordu ili Ünye ilçesinde ikamet eden 35 yaşındaki C.D. yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu Ünye Devlet Hastanesi'ne tedaviye cevap vermeyince geçtiğimiz gün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi. C.D. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. C.D'nin cenazesi Ünye'de defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. C.D.'nin vücuduna yapılan kene nedeniyle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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