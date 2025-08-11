Ordu'da Kaybolan Tarım İşçisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, serinlemek için denize giren fındık tarım işçisi Mazlum Y. kayboldu. Arama çalışmaları havanın kararması nedeniyle durduruldu, sabah saatlerinde yeniden başlanacak.

Olay, Gülyalı ilçesinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batman ilinden Ordu'nun Gülyalı ilçesine fındık hasadı için gelen mevsimlik tarım işçileri Mazlum Y. (23) ve Yusuf K., fındık hasadı sonrası serinlemek için denize girmenin yasak olduğu bölgede yüzmeye başladı. 2 işçi, bir süre sonra dalgaların etkisi ile gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra Mazlum K. bölgedeki vatandaşların da desteği ile sudan çıkartıldı ve olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Suda kaybolan Mazlum Y.'yi bulmak için ekipler çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve itfaiye ekiplerinin dalgıç ve tekneler yardımıyla yürüttüğü çalışmalara bölgedeki balıkçılar da ağ atarak destek verdi. Yaklaşık 4,5 saat süren arama çalışmaları, havanın kararması ve suyun tehlikeli olması nedeniyle gece yarısı sonlandırıldı.

Çalışmaların sabah saatlerinde yeniden devam edeceği öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
