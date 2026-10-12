Haberler

Ordu'da karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü 2 otomobil arasında kıl payı kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'da karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü 2 otomobil arasında kıl payı kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu-Sivas yolu üzerinde dün karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü, 2 otomobilin arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu; o anlar araç kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü, tünelde trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün özür dileyip kaçtığını ileri sürdü.

Ordu'da trafikte seyir halindeyken karşı şeride geçerek trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsü, 2 otomobilin arasında kalmaktan kıl payı kurtularak kazayı atlattı. O anlar araç kamerasıyla kaydedildi.

Ordu-Sivas yolu üzerinde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre bir motosiklet sürücüsü trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Bu sırada tünele giren motosiklet sürücüsü, iki şeritli yolda karşı şeridi kullanarak ilerlemeye devam etti. Karşı şeritten de bir otomobil gelince motosiklet sürücüsü, iki otomobilin arasında kalmaktan adeta kıl payı kurtuldu. O anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi.

"Özür dileyip kaçtı"

Olayı anlatan otomobil sürücüsü Sezer Tepe, önünde seyreden motosiklet sürücüsünün ilk olarak trafikte tehlikeli hareketler yaptığını, sonrasında ise karşı şeride geçtiğini ileri sürerek, "Tünel içerisinde o istikametten de araç gelince hem beni hem diğer aracı hem de kendini sıkıştırarak tehlikeye attı. Ben kendimi kaldırıma sıkıştırdım. Öyle yapmasam hem karşı araca hem de bana vuracaktı. Oradan kurtuldu. Kendisi suçlu olduğunu da bildiği için kenarda durup özür diledikten sonra kaçtı" dedi.

"Elim ayağım titredi"

O esnada kendisi tehlikede olmasa da motosiklet sürücüsü için korktuğunu söyleyen Tepe, "Benim aracımda çocuklarım da vardı. Ben de korktum, elim ayağım titredi. Hem kendisini hem de trafiği tehlikeye atıyor. Kaçtıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdim, emniyete görüntüleri verdim. Kaza olsa bize bir şey olmayabilirdi ancak motosiklet sürücüsü ölebilirdi. Aileye de yazık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
Dolarda 18 ay sonra bir ilk

Dolarda 18 ay sonra bir ilk!
İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin

Acile giden vatandaş gördüklerine isyan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Video çekerken füze saldırısına uğradı

Video çekerken füze saldırısına uğradı
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu

11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu

Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Altın madeninde katliam! Bölge cansız bedenlerle dolup taştı
Düzenleme sonrası YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir

Yeni düzenleme sonrası ilk hamle YouTube'dan geldi: Hepsi kapanabilir
Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti

Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti