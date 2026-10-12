Ordu'da karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü 2 otomobil arasında kıl payı kurtuldu

Ordu'da trafikte seyir halindeyken karşı şeride geçerek trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsü, 2 otomobilin arasında kalmaktan kıl payı kurtularak kazayı atlattı. O anlar araç kamerasıyla kaydedildi.

Ordu-Sivas yolu üzerinde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre bir motosiklet sürücüsü trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Bu sırada tünele giren motosiklet sürücüsü, iki şeritli yolda karşı şeridi kullanarak ilerlemeye devam etti. Karşı şeritten de bir otomobil gelince motosiklet sürücüsü, iki otomobilin arasında kalmaktan adeta kıl payı kurtuldu. O anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi.

"Özür dileyip kaçtı"

Olayı anlatan otomobil sürücüsü Sezer Tepe, önünde seyreden motosiklet sürücüsünün ilk olarak trafikte tehlikeli hareketler yaptığını, sonrasında ise karşı şeride geçtiğini ileri sürerek, "Tünel içerisinde o istikametten de araç gelince hem beni hem diğer aracı hem de kendini sıkıştırarak tehlikeye attı. Ben kendimi kaldırıma sıkıştırdım. Öyle yapmasam hem karşı araca hem de bana vuracaktı. Oradan kurtuldu. Kendisi suçlu olduğunu da bildiği için kenarda durup özür diledikten sonra kaçtı" dedi.

"Elim ayağım titredi"

O esnada kendisi tehlikede olmasa da motosiklet sürücüsü için korktuğunu söyleyen Tepe, "Benim aracımda çocuklarım da vardı. Ben de korktum, elim ayağım titredi. Hem kendisini hem de trafiği tehlikeye atıyor. Kaçtıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdim, emniyete görüntüleri verdim. Kaza olsa bize bir şey olmayabilirdi ancak motosiklet sürücüsü ölebilirdi. Aileye de yazık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı