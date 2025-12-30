Haberler

Ordu'da aranması bulunan 31 şüpheli yakalandı

Ordu'da jandarma ekipleri son bir haftada 19 bin 661 şahıs sorgusunun ardından aranması bulunan 31 şüpheliyi yakaladı. Yakalananlardan 18'i tutuklandı, uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlarda bir dizi malzeme ele geçirildi.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yürütülen çalışmalar kapsamında aranması bulunan ve yakalanan 31 şüpheli şahıstan 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, 19 bin 661 şahıs sorgusu yapıldı. Sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 31 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 18'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Trafik faaliyetleri kapsamında da 10 bin 110 araç kontrol edildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Ekiplerin, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yaptığı operasyonlarda ise 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda 20 gram sentetik kannabinoid, 1 gram kubar esrar, 32 gram metamfetamin, 67 adet sentetik hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edilen 77 bin 400 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

Kaçakçılık faaliyetleri

Ekiplerin yürüttüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonlarda 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, arama çalışmalarında ise 73 litre etil alkol, 12 litre çeşitli alkollü içki, 4 adet alkollü içki kiti, 10 adet muhtelif kazı malzemesi ve 1 adet jeneratör ele geçirildi.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
