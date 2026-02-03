Haberler

Ordu'da jandarma aranan 61 şüpheliyi yakaladı

Ordu'da jandarma aranan 61 şüpheliyi yakaladı
Güncelleme:
Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş faaliyetleri kapsamında 61 şüpheli yakalanırken, bunlardan 21'i tutuklandı. Uyuşturucu operasyonlarında ise 17 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında aranması bulunan ve yakalanan 61 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendi sorumluluk bölgesinde son bir haftada yürüttüğü asayiş faaliyetleri kapsamında 28 bin 524 şahsın sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan sorgularda çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 61 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca trafik faaliyetleri kapsamında toplam 12 bin 718 araç kontrol edildi.

Uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli şahsa adli işlem

Ekiplerin, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalarda toplamda 17 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda 11 gram metamfetamin, 8 gram sentetik kannabinoid, 7 gram kubar esrar ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Ekiplerin, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda 3 bin 800 adet içi doldurulmuş makaron, 17 kilogram tütün, bin 640 adet boş makaron, sahte faturalar ve 4 adet kaçak ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU

