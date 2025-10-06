Ordu'da İlk 9 Ayda Suçlarda %11 Azalma

Ordu Valisi Muammer Erol, 2025 yılının ilk 9 ayında yürütülen asayiş, narkotik, siber suçlar, terör, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına yönelik verileri paylaştı. Vali Erol, bir önceki yıla göre olay sayılarında yüzde 11 oranında azalma yaşandığını açıkladı.

Vali Muammer Erol, emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde yürütülen faaliyetlerle ilgili düzenlediği bilgilendirme toplantısında, 2025 yılının ilk 9 ayında güvenlik birimlerinin etkin çalışmaları sonucu birçok suç türünde düşüş yaşandığını söyledi. Vali Erol, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde 2024 yılı ile 2025 yılı ilk dokuz ayı kıyaslandığında; kasten öldürme yüzde 43, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 13,7, kişilerin huzur ve sükununu bozma yüzde 11, cinsel taciz yüzde 25,8, hakaret yüzde 21,3, çocuğun cinsel istismarı yüzde 31,5, kasten yaralama yüzde 8,5 ve tehdit yüzde 10 oranında azalmıştır" dedi. Konut dokunulmazlığının ihlali ve cinsel saldırı suçlarında küçük artış yaşandığını belirten Erol, genel olay sayılarında ise yüzde 11 oranında azalma meydana geldiğini, olayların aydınlatma oranının da yüzde 99,9'a yükseldiğini kaydetti.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 17,9 azalış

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüşler yaşandığını ifade eden Vali Erol, "Otodan hırsızlık yüzde 10, motosiklet hırsızlığı yüzde 46,7, evden hırsızlık yüzde 31,6, iş yerinden hırsızlık yüzde 31,9, dolandırıcılık yüzde 15,4 oranında azalmıştır. 2024 yılına göre toplamda yüzde 17,9 oranında azalış olmuştur. 2025 yılı içinde yapılan çalışmalarda hapis cezası bulunan bin 726 kişi yakalanırken, ifade için aranan 4 bin 348 kişi hakkında işlem yapıldı, 691 silah ele geçirildi ve 779 şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi" diye konuştu.

Kaçakçılık ve narkotikte yoğun operasyonlar

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 334 operasyon yapıldığını aktaran Vali Erol, 579 şahıs hakkında işlem yapıldığını, 60 kişinin tutuklandığını, 30 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına dikkat çekerek, "Operasyonlarda 2 bin 741 paket sigara, 6 bin 202 adet kaçak emtia, 575 litre alkollü içki, 2 bin 590 kilogram tütün, 136 tarihi eser ve 6 milyon 760 bin 196 makaron ele geçirildi" şeklinde konuştu.

Uyuşturucu ile mücadelede 141 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadelede de önemli sonuçlar elde edildiğini ifade eden Vali Erol, imal ve ticaret kapsamında 142 operasyon gerçekleştirildiğini ve 141 kişi tutuklandığını belirterek, kullanmak ve bulundurmak suçlarında ise 973 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda toplam 68 kilo 9 gram uyuşturucu madde, 7 bin 861 adet sentetik hap ve 3 bin 742 kök kenevir ele geçirildiğini kaydetti.

Siber suçlar ve trafik denetimleri

Siber suçlarla mücadele kapsamında 2025'in ilk dokuz ayında 2 bin 363 hesap veya şahıs hakkında işlem yapıldığını açıklayan Erol, terörle iltisaklı 53 kişinin tespit edildiğini, çevrimiçi çocuk istismarı kapsamında 22 operasyon düzenlendiğini ve 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İlk 9 ayda 2 bin 221 trafik kazası ve 184 patpat kazası meydana geldi, toplamda 40 kişi hayatını kaybetti

Trafik denetimleri hakkında açıklamalarda bulunan Vali Erol, şunları kaydetti:

"1 milyon 133 bin 237 araç denetlendi, 136 bin 455 araca işlem yapıldı. 6 bin 401 ticari taksiden 669'una, 9 bin 547 okul servisinden 420'sine işlem uygulandı. Kent genelinde 2 bin 221 trafik kazasında 3 bin 187 kişi yaralanırken, 27 vatandaş hayatını kaybetti. Ayrıca yılın ilk sekiz ayında 184 patpat kazası meydana geldi, bu kazalarda 295 kişi yaralandı, 13 kişi hayatını kaybetti."

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2025 yılı ilk dokuz ayında 52 operasyon düzenlendiğini belirten Vali Erol, il genelinde 'geçici koruma' altında şehirde 732 Suriyeli göçmenin bulunduğunu da sözlerine ekledi. - ORDU