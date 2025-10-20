Haberler

Ordu'da İki Bina Tahliye Edildi

Ordu'da, zemin kayması ve çatlaklar nedeniyle iki bina güvenlik amacıyla tahliye edilerek mühürlendi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Ordu'da zemininde kayma ve duvarlarında çatlakların oluştuğu 2 bina tahliye edilerek mühürlendi.

Olay, Altın Ordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın iç ve dış kısmında çatlaklar meydana gelirken, bitişiğindeki 6 katlı binada da küçük çaplı hasarlar oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından bitişik durumda olan 2 bina güvenlik amaçlı tahliye edilerek, kapıları mühürlendi.

Mahalle sakinlerinden Arif Kadıoğlu, bir süredir her iki binanın arasında yağmur sonrası su taşkını oluştuğunu söyledi. Kendisinin de tedbir amaçlı evini tahliye ettiğini ifade eden Kadıoğlu, "Bu akşam bizim arka kısmımızda bulunan binada çökme var. Yan tarafındaki binada da çökme oldu. İhbar üzerine itfaiye, AFAD ve polis geldi. 2 bina boşaltıldı ve mühürlendi. Ben kendi binamı da tahliye ettim. Bende mühür yok ama 2-3 gün kontrol edeceğiz" dedi.

Binalardaki kayma ve çatlaklara alt bölgede inşaat için yapılan kazı ve temel çalışmasının neden olabileceği ileri sürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
