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Ordu'da Heyelan, Karayolu Trafiğe Kapandı

Ordu'da Heyelan, Karayolu Trafiğe Kapandı
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Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Aybastı-Fatsa karayolu trafiğe kapandı. Bölgedeki ulaşım dururken, alternatif yollarla ulaşım sağlanmaya başlandı.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası karayolu çift şeritli olarak trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Aybastı ile Fatsa ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, Kabataş ile Çatalpınar arasındaki Sayacatürk mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından dev kaya parçalarının yola düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı. Heyelan nedeniyle bölgede ulaşım tamamen dururken, karayolunda ise araç trafiği oluştu. Ulaşıma kapanan yol için bölgede çalışma başlatıldı, bu esnada bölgede bulunan alternatif bir yoldan ulaşım sağlanmaya başlandı.

Heylan anı ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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