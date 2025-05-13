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Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

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Ordu'da 20 yaşındaki kadın evinin yakınındaki ağaçta asılı halde ölü bulundu. Kadının eşi "Eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanırken kayınvalidesi ise, "Gelinine karşı eziyet ve kötü davranma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Aşıklar Mahallesi'nde 11 Mayıs Anneler Günü'nde yürek yakan bir olay yaşandı. 20 yaşındaki Arzu A'nın evinin yakınındaki ağaçta asılı halde cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölüm olayı üzerine Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde ve evde detaylı incelemeler yapıldı.

EŞİ VE KAYINVALİDESİ GÖZALTINA ALINDI

İncelemelerde genç kadının eşi C.A'nın eşine yönelik "Fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı ve ona eziyet ettiği" ve kayınvalidesi K.A'nın da gelinine kötü davrandığı yönünde detaylara ulaşıldı. Bunun üzerine C.A. ile K.A. gözaltına alındı.

EŞİ "EZİYET" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gözaltındaki işlemlerinin ardından koca C. ve anne K. Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.A. "Eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayınvalide ise "Gelinine karşı eziyet ve kötü davranma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOkuYorum:

Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayın bakalım zalimler.. O masum yüzlü kızın hakkını ödeyin bakalım ödeyebiliyorsanız..

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Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

Nedir bu bitmek bilmeyen kadın cinayetleri yeter artık buna bir çare lazım

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Haber Yorumlarımehmet ali özkan:

Bir sürü ceza indirimi döşeyin şimdi katilin yollarına.........

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı… Koskoca ülkeyi tek başına 1 tane kanun batırdı.

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