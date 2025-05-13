Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Aşıklar Mahallesi'nde 11 Mayıs Anneler Günü'nde yürek yakan bir olay yaşandı. 20 yaşındaki Arzu A'nın evinin yakınındaki ağaçta asılı halde cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölüm olayı üzerine Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde ve evde detaylı incelemeler yapıldı.

EŞİ VE KAYINVALİDESİ GÖZALTINA ALINDI

İncelemelerde genç kadının eşi C.A'nın eşine yönelik "Fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı ve ona eziyet ettiği" ve kayınvalidesi K.A'nın da gelinine kötü davrandığı yönünde detaylara ulaşıldı. Bunun üzerine C.A. ile K.A. gözaltına alındı.

EŞİ "EZİYET" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gözaltındaki işlemlerinin ardından koca C. ve anne K. Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.A. "Eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayınvalide ise "Gelinine karşı eziyet ve kötü davranma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.