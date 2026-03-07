Haberler

Ordu'da kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu baba Fikret Biçim ve 14 yaşındaki oğlu Miraç Biçim hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada baba ve 14 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Fatsa-Ilıca karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Biçim yönetimindeki 52 EK 363 plakalı kamyonet ile Ali A. yönetimindeki 52 K 4047 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan sürücü Fikret Biçim (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ali Biçim (71), Sıraç Biçim (9) ve Miraç Biçim (14) ise araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Miraç Biçim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
