Ordu'da çatı katı yangını

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bulunan 3 katlı bir evin çatı katı çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren mücadelesi sonucunda söndürüldü.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 3 katlı bir evin çatı katı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Aşıklı Çakıllı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatı katından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın çatı katını tamamen sardı. Evde bulunanlar yangını fark etmeleri sonrası dışarı çıktı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler çevredekilerin yardımıyla yangını yaklaşık 2 saat süren mücadele sonucunda söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında, çatı katı ve evde büyük zarar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU